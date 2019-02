Die besten Restaurants der Steiermark

Spannung pur bei der Restaurantguide-Präsentation von Falstaff am Montag im Wiener Rathaus. Ganz an der Spitze gibt´s freilich keine Veränderung. Birgit und Heinz Reitbauer bleiben mit dem Steireck in Wien das Maß aller Gourmet-Dinge. 100 Punkte, Platz1! Und wen empfiehlt der Falstaff in der Steiermark? Lesen Sie hier die Top-Lokale unseres Bundeslandes: