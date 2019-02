Albaner mit gefälschten Kennzeichen erwischt

Ein 44-jähriger albanischer Pkw-Lenker wurde am 25. Februar gegen 13 Uhr von Beamten der Autobahnpolizeiinspektion Haid am Parkplatz Allhaming Nord einer Lenker- und Fahrzeugkontrolle unterzogen. Im Zuge der Kontrolle stellten die Polizisten fest, dass es sich bei dem am Fahrzeug montierten italienischen Kennzeichen um Totalfälschungen handelte.