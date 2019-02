Nüßle als Gruppensieger in die K.o.-Runde

Zum Auftakt der Snooker-EM in der israelischen Hafenstadt Eilat hatte er sich Bronze im U18-Bewerb gesichert. Wie in der „Einstiegsklasse“ und danach in der U21 überstand Florian Nüßle am Montag auch in der allgemeinen Klasse seine Vorrundengruppe unbeschadet und steht damit bereits in der ersten K.o.-Runde der besten 64.