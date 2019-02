ÖSV biss sich an Bronze-Sam die Zähne aus

Ich fühle mich als Belgier“, erklärte Lockenkopf Maes, der im Alter von zweieinhalb Jahren mit seinen Eltern aus Antwerpen nach Zell am See übersiedelt war, in tiefstem Pinzgauer Dialekt. Obwohl der Österreichische Skiverband mehrere Angebote machte und ihm ÖSV-Sportdirektor Hans Pum und Herren-Cheftrainer Andreas Puelacher vor dieser Saison sogar einen Weltcup-Fixplatz im Riesentorlauf anboten, entschied sich der Youngster für sein Mutterland. „Es war immer mein größter Wunsch für Belgien zu starten,“ lächelte Sam, der in Italien von Papa Dirk und anderen Familienmitgliedern begleitet wird.