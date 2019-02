Ganze Region will Ski-WM nach Saalbach holen

„Es ist eine gewaltige Chance“, sagen die Ortschefs verschiedener Couleurs in ungewohnter Einigkeit. Saalbach will es noch einmal wissen und entschloss sich zur Bewerbung für die Ski-Weltmeisterschaft 2025. Die Entscheidung fällt nächstes Jahr. Den Ansturm auf den Straßen will man gemeinsam bewältigen.