Tourengeherin nach zwei Tagen tot aufgefunden

In der Nacht mussten die Freiwilligen allerdings ihren Einsatz unterbrechen. Erst gegen 6.30 Uhr am Montag starteten wieder Mannschaften aus Unken, Lofer, Leogang und Saalfelden in Richtung Berge. „Wir haben alle möglichen Skitourenrouten der Gegend abgesucht. Die meisten Bergretter legten dafür mehrere Tausend Höhenmeter hin. Selbst ein Spezial-Hubschrauberteam der Polizei aus Wien konnte das Handy der Gesuchten nicht orten und später war der Akku leer“, so Thomas Hauer, Ortsstellenleiter von Unken.