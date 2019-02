Eine Salzburgerin wird in Hollywood gefeiert

Julia Körner wuchs in Salzburg auf. Der Vater Zeichenlehrer, die Mutter Biologin: Beide ließen ihr Talent reifen. Sie maturierte am Musischen Gymnasium, studierte zunächst an der TU in Wien Architektur, dann bei Greg Lynn an der Angewandten. Schon während des Studium zog es sie in die Welt hinaus: Der Job bei Stardesigner Ross Lovegrove in London prägte ihr Gespür für Formen.