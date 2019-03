Diese 10 Meerestiere wird es bald nicht mehr geben

Jeder zweite unserer Atemzüge komme aus den Meeren, denn „winzige Algen und Bakterien im Meer produzieren rund 50 Prozent des Sauerstoffs in der Atmosphäre. Wir müssen dafür sorgen, dass die Meere gesund bleiben“, so Lukas Meus, Meeresexperte bei Greenpeace in Österreich. Denn gerade der Mensch bzw. sein Umgang mit der Natur stellt letzten Endes die größte Bedrohung für die Ozeane dar. Durch Vermüllung, vor allem mit Plastik - rund 100.000 Meeressäugetiere verenden daran jährlich -, industrielle Fischerei sowie Klimaerhitzung schreitet seit Jahrzehnten die Zerstörung „des größten Lebensraums auf unserem Planeten“ stetig fort.