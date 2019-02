Lindner in aller Munde! Niederlagenserie beendet

Wieder einmal war Heinz Lindner, der Goalie von Grasshoppers Zürich, der beste Akteur seiner Mannschaft. Lindner steht in der Schweiz oft in den Schlagzeilen: der Nationalteamtorhüter fällt mit konstant guten Leistungen auf: In der Wochenend-Runde rettete er seiner Mannschaft praktisch im Alleingang einen Punkt.