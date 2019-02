Nach Schwangerschaftstest „Ex“ mit Auto überfahren

Der Vorfall ist einige Monate her, die Gemüter haben sich beruhigt. Doch für Staatsanwältin Gabriele Lutschounig bleibt die Tat eine absichtliche schwere Körperverletzung, die sogar eine Haftstrafe nach sich ziehen könnte. „Was war es?“, will sie wissen. „Hass, Wut, Eifersucht?“ Die 21-Jährige beschönigt es gar nicht. „Ich dachte fälschlich, ich sei von ihm schwanger. Ein Test war positiv. Als ich zu ihm gefahren bin und da schon die Neue war, habe ich in meiner Situation rotgesehen.“