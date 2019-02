Erste Zugvögel sind in Kärnten gelandet

Auch Bekassinen sind in den vergangenen Wochen vereinzelt zu sehen gewesen, vor allem in flachen, sumpfigen Wasserbereichen. Bachstelzen und Feldlerchen haben sich auch schon blicken lassen, und demnächst werden die Hausrotschwänze bei uns erwartet. Der Kormoran als Wintergast zieht hingegen in seine Brutgebiete nach Estland.