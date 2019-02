Bau-Anker für künftiges Linzer Brücken-Wahrzeichen

Politik ist dabei

Diese hängende vierte Linzer Donaubrücke will man am liebsten schon jetzt zum „Wahrzeichen“ machen. Verkehrsminister Norbert Hofer, Landeshauptmann Thomas Stelzer und Bürgermeister Klaus Luger werden am Donnerstag dabei sein, wenn der erste Bau-Anker in die Wand am südlichen Donauufer gesetzt wird.