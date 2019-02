Dacia Duster: So viel Auto gibt‘s um so wenig Geld

Ein paar Kompromisse gibt es schon

Wo man Abstriche machen muss, ist natürlich bei den Materialien. Das ist alles billiges, hartes Plastik ohne Anspruch auf Luxus oder fancy Design. Aber: Immerhin hat die Klimakontrolle metallene Drehregler. Ein Hauch von Luxus sogar bei den Materialien! Man kann es hier gut aushalten. Die Sitzposition ist okay, der Fahrersitz höhenverstellbar. Im Detail merkt man klarerweise, dass man nicht in einem Mercedes sitzt. So ist der Schalter für die Sitzheizung nur fummelig seitlich am Sitz erreichbar, außerdem hat sie nur eine Stufe - und die heizt ziemlich ein. Auch das Anschnallen ist etwas fummelig, weil das Gurtschloss am Fahrersitz an einer Art Peitsche angebracht ist und so hoch liegt, dass die Armlehne im Weg ist. Und der Fensterheber hat nur an der Fahrertür eine Automatikfunktion - hier hätten sie eigentlich nicht sparen müssen.