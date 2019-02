Wiener Umland als große 40er-Zone?

Blick auf den Tacho, Fuß auf dem Bremspedal! Das könnte bald die Devise für Autofahrer in weiten Teilen des südlichen Wiener Umlandes sein. Seit knapp zwei Jahren sind in der Stadt Mödling nur noch 40 km/h erlaubt - egal, ob auf Gemeinde-, Landes- oder Bundesstraßen. Ein Jurist erhob wegen einer Radarstrafe dagegen Einspruch. Der Fall ging bis zum Verfassungsgerichtshof, der das Tempolimit bestätigte. Jetzt könnten Gemeinden in der Region - etwa die Hinterbrühl, Perchtoldsdorf, Brunn am Gebirge, Vösendorf und Wiener Neudorf - nachziehen.