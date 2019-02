Wrack nach Unfall gestohlen

Mysteriös sind die Vorgänge innerhalb des organisierten Fahrzeugdiebstahls im Land. Der kuriose Fall in Pöchlarn hat aber jetzt Bewegung in die langwierigen Ermittlungen der Polizei gebracht. Das Opfer, ein 21-jähriger Rumäne, meldete einen Autodiebstahl auf der Park-&-Ride-Anlage in Pöchlarn. Nach intensiven Ermittlungen konnte das Fahrzeug schließlich im Osten von Wien aufgefunden werden, inklusive gefälschter Kennzeichen und Fahrgestellnummer. Ein weiterer Rumäne (52), wohnhaft im Bezirk Scheibbs, wurde anschließend ausgeforscht und vorerst festgenommen.