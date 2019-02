SPÖ-Chefin stemmt sich gegen Kickls Sicherungshaft

Traiskirchen und Thalham werden „Ausreisezentren“

Außerdem kündigte Kickl am Montag weitere Verschärfungen im Asylbereich an: Mit März werden die Erstaufnahmezentren für Asylwerber in Traiskirchen und Thalham in „Ausreisezentren“ umgewandelt. Dort sollen möglichst schnell Reiseroute und Fluchtgründe geprüft werden und es soll auch sofort eine Rückkehrberatung geben. Darüber hinaus soll in Bundeszentren eine nächtliche Anwesenheitspflicht von 22 bis 6 Uhr gelten. Zumindest am Papier ist diese freiwillig. Wer sich nicht an sie hält, wird in Quartiere verlegt, wo es nächtens „nichts gibt, womit man sich die Zeit vertreiben kann“, wie Kickl es ausdrückte.