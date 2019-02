Abgeschlagene Köpfe von IS-Sexsklavinnen gefunden

Nur noch rund 150 Dschihadisten in letzter IS-Bastion

Der IS kontrolliert nur noch wenige durch Tunnel verbundene Häuser auf einer Fläche von einem halben Quadratkilometer. Nach Angaben der Syrischen Beobachtungsstelle für Menschenrechte halten sich in dem Gebiet noch etwa 150 Kämpfer auf. Es werde befürchtet, dass sie die verbliebenen Zivilisten als menschliche Schutzschilde missbrauchen könnten. Vor fünf Jahren kontrollierte der IS im Irak und in Syrien noch 34.000 Quadratkilometer, das entsprach einem Gebiet, das mehr als ein Viertel der Größe Englands ist. Im Irak hatte die irakische Regierung bereits im vergangenen Jahr den Sieg über die Terrormiliz verkündet. Allerdings kommt es auch dort weiterhin zu Anschlägen.