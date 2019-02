Captain Marvel: Die Retterin ganzer Galaxien

Starke, eigenständige Frau als Retterin anderer Superhelden

Vergleichbar mit einem Steve Rogers (Captain America) oder Hal Jordan (Green Lantern von DC) stellt sie eine starke, eigenständige Frau dar, die in vielen Geschichten nicht nur Heldin, sondern auch Retterin der anderen Superhelden wurde. Dabei fing das Alles klein an. In den 1960er-Jahren, dem sogenannten Silver Age der Comics, traf sie auf einem Luftwaffenstützpunkt auf den Kree-Helden Mar-Vell und erhält in einem, wie es in Comics so normal ist, schicksalshaftem Unfall ihre Kräfte.