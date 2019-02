Salzburger Forscher mit neuem Stammzell-Verfahren

„Ideal wäre es, jedes an der Regeneration beteiligte Molekül durch Grundlagenforschung zu verstehen, um die perfekte Therapie zu entwickeln“, so Strunk. Ziel der EU-Förderung sei jedoch, möglichst rasch regenerative Zelltherapien zu entwickeln und in klinischen Studien auf Sicherheit und Effizienz zu prüfen. Stammzellforschung hilft dabei, die Mechanismen der Regeneration aufzuklären und schrittweise in neue Therapien zu überführen.