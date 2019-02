Amazonenkrieg als Opernereignis

Kooperation mit dem Theater in Bonn

Damit muss Leslie Suganandarajah fertigwerden, der die musikalische Leitung der Oper über hat, bevor er als Musikdirektor ans Landestheater Salzburg wechseln wird: „Die Musik in ,Penthesilea’ hat eine grelle Farbe, es gibt viele Clusterklänge, manchmal ist die Tonalität ganz weg. Außerdem hat der Chor kaum Text, an dem er sich festhalten könnte.“ In Konwitschnys Inszenierung mit dem Bühnenbild von Johannes Leiacker, die in Kooperation mit dem dortigen Theater bereits in Bonn gezeigt wurde, hat er außerdem das Ensemble im Rücken statt vor sich, was Kommunikation nur über Monitore zulässt: „Das ist durchaus einmal etwas anderes.“