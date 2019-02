Cannabis-Automaten werden auch in Wien aufgestellt

In zahlreichen Ländern ist zumindest der medizinische Konsum von Marihuana inzwischen legal. In Österreich jedoch (noch) nicht. Trotzdem schossen in Wien in den vergangenen Jahren zahlreiche Hanfshops mit legalem Cannabis wie Pilze aus dem Boden. Das dort angebotene Marihuana enthält nämlich kein psychoaktives THC, sondern CBD - und dieses ist nicht verboten. Damit die Wiener nun rund um die Uhr an das grüne Pflänzchen kommen, werden nun fünf weitere Cannabis-Automaten in der Stadt aufgestellt.