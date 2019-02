Die Mehrheit der Über-80-Jährigen fühlt sich fit

Die Personengruppe der Über-80-Jährigen ist jene, die am stärksten wächst - die „Hochaltrigenstudie“ stellt diese Senioren in den Mittelpunkt, will deren Bedürfnisse und Befindlichkeit klären. 400 Steirer und Wiener, sowohl privat Untergebrachte als solche in Pflegeinstitutionen, wurden dazu in zwei Wellen befragt, der zweite Teil liegt nun in der Auswertung vor.