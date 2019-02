Turbofrühling stellt uns auf eine harte Probe

Trinken ist das A und O

Entgegenwirken kann man den Beschwerden etwa durch die Zufuhr von viel Flüssigkeit. „Trinken ist in dieser Phase überaus wichtig, doch sollte man auf Alkohol eher verzichten.“ Dieser habe kontraproduktive Auswirkungen auf den Körper, so Exel weiter. Bewegung an der frischen Luft kann den Kreislauf ebenfalls wieder in Schwung bringen - „aber bitte in Maßen“, rät er. Einfache Übungen, wie etwa Armkreisen, können bereits einen positiven Effekt haben, ebenso auch Spazierengehen. „Von Leistungssport und exzessiver körperlicher Betätigung ist anfälligen Menschen aber in jedem Falle abzuraten.“