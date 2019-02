„Schändlicher Akt!“ Wirbel nach Wechsel-Eklat

Luft wird dünn

Sarris Zukunft in London ist offen, obwohl Chelsea im Finale eine gute Leistung gezeigt und Manchester City fast in die Knie gezwungen hatte. In seiner Wut über Kepas Ungehorsam war der Neapolitaner zwischenzeitlich in Richtung des Spielertunnels gestürmt, als wolle er das Stadion vorzeitig verlassen. Dann drehte er um. Womöglich hat Sarri seinen Abschied nur vertagt.