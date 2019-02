Weltuntergangs-Prophetin „Uriella“ (90) gestorben

Absturz in die Bedeutungslosigkeit

Medienberichten zufolge hat die Sekte, die ihren Sitz in einem früheren Bauernhof hat, nur noch wenige Mitglieder. In den 1990er-Jahren gehörten ihr eigenen Angaben zufolge noch rund 700 Personen in der Schweiz, Deutschland und Österreich an. „Uriella“ hatte die Sekte in der Schweiz gegründet und war mit ihr dann ins deutsche Ibach gezogen. Sie verschrieb sich der Missionierung und kündigte mehrfach den Weltuntergang an.