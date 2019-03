Eigene Dating-Seiten für Clowns und Windelträger

#Liebe gegen Stigmata

Singles, die an einer sexuell übertragbaren Krankheit (STD) leiden, werden häufig noch stigmatisiert. Die Partnersuche gestaltet sich als besonders schwierig. Beim Sex bleibt trotz Verhütung auf der Seite des gesunden Partners immer eine gewisse Angst, sich anzustecken. Diese kann schließlich die ganze Partnerschaft zerstören. Damit das nicht passiert, gibt es std-match.com. Auf diesem Dating-Portal sollen sich idealerweise jene Singles kennenlernen, die an der gleichen Krankheit leiden. So ist das Problem einer Ansteckung nicht existent und auch die Sorgen des Partners werden besser verstanden. Weltweit sind auf dieser Seite im Moment mehr als 610.000 User registriert.