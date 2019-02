Fünf Gründe, warum Kurztrips 2019 im Trend liegen

Beinahe nirgendwo auf der Welt wird auf so hohem Niveau gewellnesst, wie in Österreich. Dabei zählt die Golf- und Thermenregion Stegersbach zu den modernsten Wellnessdestinationen Europas und beheimatet gleich vier Top-Thermen-Hotels der Vier- und Fünf-Sterne-Kategorie: Das Hotel Larimar, das Falkensteiner Balance Resort Stegersbach, das Allegria Resort Stegersbach by Reiters und das Thermenhotel puchasPLUS Stegersbach. „Wer über ein Wochenende verreist, hegt oft den Wunsch, auszuspannen und Energie zu tanken. Und wo lässt es sich besser erholen und regenerieren, als in großzügigen Bade-, Sauna- und Ruhewelten?“, so Richard Senninger. Selbst Fans der traditionellen südasiatischen Heilkunst Ayurveda kommen bei einem Kurztrip ins Südburgenland auf ihre Kosten. Denn ebenso wie in Indien oder Sri Lanka stehen ihnen im Wellness- und Gesundheitshotel Larimar ein indischer Vaidya, also ein Ayurveda-Arzt, und sein Team aus Ayurveda-Therapeuten, Yogis und einem Ayurveda-Koch ganzjährig zur Seite.