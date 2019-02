Kickl: Jetzt kommt „freiwillige Nachtruhe“

Was als einer von vielen umstrittenen Vorstößen von Innenminister Herbert Kickl (FPÖ) begann, ist zu einem konkreten Vorhaben geworden: die sogenannte Sicherungshaft für gefährliche Asylwerber. Kickl kündigte am Montagvormittag eine entsprechende Verfassungsänderung an. Brisant: In einem ersten Schritt sollen nicht die Gerichte die Sicherungshaft verhängen, sondern das Bundesamt für Asyl und Fremdenwesen. Außerdem soll es ab kommendem Freitag nur mehr Ausreise- und keine Erstaufnahmezentren geben. In diesen sollen sich Asylwerber künftig „freiwillig zu einer Nachtruhe zwischen 22 Uhr und 6 Uhr früh verpflichten“.