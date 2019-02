Nordlicht in Drachenform über Island beobachtet

Eine ungewöhnliche Aufnahme ist den Fotografen Jingyi Zhang und Wang Zheng auf Island gelungen. Am Nachthimmel war ein grün leuchtendes Nordlicht zu sehen, das frappant an einen feuerspeienden Drachen erinnert. Zhangs Mutter, die beim Anblick des Naturschauspiels ganz aufgeregt gewesen sei, ist am unteren Bildrand des faszinierenden Fotos zu sehen, berichtet die US-Raumfahrtbehörde NASA.