So hübsch ist die holländische Kronprinzessin

Seit frühesten Kindertagen in Lech

Bei den Gruppenbildern lachte auch Prinzessin Beatrix, die Mutter des Königs, in die Kamera. Die 81-Jährige hatte im April 2013 als Königin abgedankt. König Willem-Alexander weilt dementsprechend bereits zum sechsten Mal als König in Lech. Seinen Winterurlaub verbrachte der 51-Jährige bereits in seiner Kindheit jedes Jahr in dem Vorarlberger Wintersportort. Seit 1959 nächtigt die königliche Familie jedes Jahr etwa zwei Wochen lang im renommierten Hotel Post.