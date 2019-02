Schleedorfer Volksschüler sind Klimameilen-Sieger

In die Schule gehen und gewinnen. Die Klimameilen-Kampagne motiviert seit mittlerweile 16 Jahren Kinder in ganz Österreich vom Elterntaxi auszusteigen und ihre Wege zu Fuß, mit dem Roller, den Öffis oder dem Fahrrad zurückzulegen. „Den landesweiten Gesamtsieg für die meisten umweltfreundlich zurückgelegten Schulwege pro Kind holte sich diesmal die VS Schleedorf - und das gleich bei ihrer ersten Teilnahme! Zusätzlich ist es auch österreichweit das beste Ergebnis aller Volksschulen“, so Landeshauptmann-Stellvertreter Heinrich Schellhorn heute.