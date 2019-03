Kopfschütteln: Die fünf bizarrsten Dating-Shows

#Date my Mom

Ebenfalls aus der Feder von MTV stammt dieses Gustostück der Trash-Dating-TV-Formate: „Date my Mom“. Wie der Titel vermuten lässt, geht man hier nicht mit der potenziellen Freundin oder dem Freund aus, sondern mit deren Mutter. Was wahrscheinlich für die meisten Männer und auch Frauen der absolute Albtraum wäre, ist in dieser Sendung ein gelungenes Date. Nachdem drei Mütter gedatet wurden, muss sich der Kandidat entscheiden und wählt die Mutter, deren Nachwuchs er als für sich am besten geeignet hält. Erst dann lernt er den Sohn oder die Tochter kennen - böse Überraschungen sind hier natürlich inkludiert und auch gewollt.