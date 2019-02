Staatsanwaltschaft geht nicht von Notwehr aus

Opfer weiter auf Intensivstation

Der Verdächtige soll einem 41-jährigen Rumänen am Samstagnachmittag bei einem Streit im Garten eines Wohnhauses in den Bauch geschossen haben. Der Schwerverletzte wurde in das Landesklinikum Amstetten eingeliefert. Dort wurde er laut Ärzten am Montag weiterhin intensivmedizinisch betreut.