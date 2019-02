Salzburgerin war Star in der Oscar-Nacht

Diesen Abend wird die Salzburgerin Julia Körner wohl nie in ihrem Leben vergessen. Neben den weltberühmten US-Schauspielern hatte auch sie einen großen Auftritt in der Oscar-Nacht. Denn die junge Designerin kreierte zusammen mit der Kostüm-Designerin Ruth Carter die in 3D gedruckte Krone und den Umhang der Hauptdarstellerin Angela Bassett in dem Streifen „Black Panther“, der in der Nacht auf Montag mit drei Oscars - darunter für das beste Kostümdesign - ausgezeichnet wurde.