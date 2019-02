Klopp: „Bin nicht hier, um enttäuscht zu sein“

Jürgen Klopp ist mit dem FC Liverpool an die Tabellenspitze der englischen Premier League zurückgekehrt. Den Reds reichte dazu ein 0:0 bei Rekordmeister Manchester United. Jürgen Klopp gab sich auf der anschließenden Pressekonferenz ganz pragmatisch. „Ich bin nicht hier, um enttäuscht zu sein“, so der deutsche Star-Trainer. Was er sonst noch zu sagen hatte, sehen Sie hier im Video (oben).