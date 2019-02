Nach Tod des Vaters: Thiem-Bezwinger holt 1. Titel

Das Endspiel zog sich durch eine 56-minütige Regenunterbrechung über fast vier Stunden hin. „Es fühlt sich unglaublich an. Du arbeitest dein ganzes Leben lang, deine ganze Karriere so viel, und am Ende gewinnst du ein Turnier“, erklärte Albot, der sich in der Weltrangliste um 30 Plätze auf Rang 52 verbesserte, im Siegerinterview. „Dieses Gefühl ist so großartig, dass es schwer in Worte zu fassen ist.“