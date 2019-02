„Niemand nimmt SPÖ die Arbeiterpartei ab!“

Ein Vierteljahr ist vergangen, seit dem Pamela Rendi-Wagner Kern an der vordersten Front der Sozialdemokratie abgelöst hat und nun wurde eine erste Bilanz gezogen. Gerade Vorwürfe der fehlenden Medienpräsenz und Kritik an einer nicht zu klaren Linie wiegen schwer. Unsere Leser sehen gutes Potenzial in der jungen Politikerin, aber fürchten auch um fehlendes Durchsetzungsvermögen