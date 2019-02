Datenturbo 5G hat „noch viel Aufklärungsbedarf“

Experte rechnet mit weiterer Bereinigung am Mobilfunkmarkt

Friedrich rechnet auch mit einer weiteren Bereinigung am Mobilfunkmarkt. Auf einigen kleineren Märkten wie Dänemark gebe es noch immer vier Player mit eigener Infrastruktur, „das ist schon manchmal absurd, da wird es unbedingt Konsolidierung geben“. Die Investitionen in Netz-Infrastruktur seien gewaltig, drei Player in einer Region wären ein gutes Maß, meint der Mobilfunkexperte. In Ballungszentren könnten es auch mehr sein, aber in fast menschenleeren Gebieten wie Nordschweden rechne es sich nicht, parallele Infrastrukturen aufzubauen.