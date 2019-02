Nachbar beschwert sich über „schwule“ Gartendeko

Geschmäcker sind ja bekanntlich verschieden. Diese Erfahrung musste auch Julie Baker aus den Vereinigten Staaten machen. Sie hat in ihrem Garten nämlich bunte Laternen als Dekoration aufgehängt. Sehr zum Missfallen ihres Nachbarn, der auf die kreative Ader der Frau mit einem bösen Brief reagiert hat, den er auf ihrem Gartenzaun hinterlassen hat: „Ihr Garten wird immer schwuler. Ich und andere in der Nachbarschaft bitten Sie, die Deko etwas runterzuschrauben. Dies ist eine christliche Nachbarschaft.“ Doch damit hat sich der „besorgte Hauseigentümer“ wohl selbst ein Bein gestellt. Denn Julie Baker startete eine Crowdfunding-Aktion, um ihren Garten „noch schwuler“ gestalten zu können, um mit Farbe gegen Schwulenhass aufzutreten.