Haubenkoch Didi Dorner serviert nun frische Pasta

Dass die Pasta in jedem Beisl in Italien besser schmeckt als bei uns, diesem Phänomen wollte „DD“ auf die Spur kommen. Gesagt, getan. Was Dorner bei seinen Reisen nach Italien gefunden und was er an Mischungen ausgetüftelt hat, das gibt es ab sofort zu schmecken. Und zwar in der neuen „Mittags-Pop-up-Nudelboutique“ in seinem Restaurant „Magnolia“.