Europas Armenhaus Moldau driftet Richtung Russland

Armut und Korruption als schwere Bürde

Vor allem Korruption gilt in dem kleinen Nachbarland von EU-Mitglied Rumänien weiter als großes Problem. Viele Bürger arbeiten als Migranten in der EU und in Russland, um sich ein besseres Leben leisten zu können. Mit einem Schweigemarsch hatten zahlreiche Moldauer am Samstag an das Ausbluten des Landes erinnert.