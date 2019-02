Videobeweis und Elfer: Inter-Drama hier im Video

Inter Mailand hat einen greifbar nahen Sieg bei Fiorentina trotz 3:1-Führung in letzter Minute noch verschenkt. In der elften Minute der Nachspielzeit verwandelte Jordan Veretout am Sonntag einen umstrittenen Handelfmeter zum 3:3-Endstand für die Gastgeber. Zwar lag Inter, das im Achtelfinale nun auf die Frankfurter Eintracht von Trainer Adi Hütter trifft, bereits in der ersten Minute 0:1 zurück, weil Pechvogel Stefan de Vrij ins eigene Tor traf. Doch schon fünf Minuten später glich Matias Vecino aus (6.).