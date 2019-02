Tischlereitechniker fährt zu den WorldSkills

Schon als Kind war Martin Golautschnig gern in der Werkstatt. Keine Überraschung, dass sich der Sittersdorfer für eine Lehre als Tischlereitechniker entschied. Vier Jahre lernte der 22-Jährige bei Tischlermeister Christian Gomernik sein Handwerk und räumte nicht nur beim Landeslehrlingswettbewerb ab. Im November qualifizierte er sich bei den Staatsmeisterschaften mit einer Bronzemedaille für die Weltmeisterschaften WorldSkills im russischen Kazan. „Die Wettbewerbe sind eine tolle Übung für die Lehrabschlussprüfung. Außerdem lernen die Jungen andere Betriebe und Lehrlinge kennen“, erklärt sein stolzer Chef, der seit 2006 seine eigene Tischlerei in Eberndorf führt. Gearbeitet wird österreichweit, und dabei kann der Jungtischler an der CNC-Fräse auch regelmäßig sein Talent beweisen. „Der Schwerpunkt meiner Ausbildung liegt in der Produktion“, erzählt Golautschnig, der mittlerweile ausgelernt hat. Nun heißt es, bis zu den Weltmeisterschaften im August üben, üben und noch einmal üben! Vier Tage lang wird er sich in Russland gegen die internationale Konkurrenz beweisen müssen.