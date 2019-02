Zinkenkogellift fährt wieder

Der Sessellift konnte nach der Sanierung der Liftstützen am Samstag wieder seinen Betrieb aufnehmen. Dass der Lift noch in dieser Saison seinen Betrieb wieder aufnimmt, glaubten viele nicht: Auch nicht Halleins Bürgermeister Maximilian Klappacher (ÖVP): „Realistischer Weise mussten wir damit rechnen, in dieser Saison nicht mehr in Betrieb gehen zu können“, so der Bürgermeister und fügt zudem noch hinzu: „Das Team der Zinkenlifte ist höchst engagiert und konsequent an die Schadensbehebung herangegangen.“