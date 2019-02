„Wenn Sie wüssten ...“ - Hoeneß kündigt Hammer an

„Wenn Sie wüssten, was wir alles schon sicher haben ...“ - Bayern-Präsident Uli Hoeneß verriet am Sonntag im „Doppelpass“ auf Sport 1, dass der deutsche Rekordmeister in der neuen Saison kräftig investieren wird. Einige Transfers sind offenbar schon fix. Die ganze Ausführung von Hoeneß sehen Sie hier im Video (siehe oben).