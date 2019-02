LG V50 ThinQ kommt mit Zweit-Display in der Hülle

Eine originelle Antwort auf die Falt-Smartphones von Samsung und Huawei hat LG gefunden: Der südkoreanische Elektronikkonzern stellte zum Auftakt des Mobile World Congress in Barcelona am Sonntag mit dem V50 ThinQ 5G ein Smartphone mit zweitem Bildschirm vor. Das zusätzliche Display sitzt in einer Art Klapphülle und damit im geöffneten Zustand direkt neben dem Bildschirm des Telefons.