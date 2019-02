Heuschrecken-Invasion sorgt für „biblische“ Plage

Plage vor 15 Jahren verursachte 2,2 Millliarden Euro Schaden

Eine Heuschrecke kann pro Tag so viel fressen, wie sie selber wiegt. So kann ein kleiner Schwarm aus 40 Millionen Insekten täglich Nahrung für 35.000 Menschen vernichten. Bis zu 150 Kilometer pro Tag können die Heuschrecken zurücklegen Die bislang letzte Plage gab es vor etwa 15 Jahren: Damals fielen die Schädlinge in Marokko und Mauretanien ein und gelangten dann über Senegal, Mali und Niger Tausende Kilometer ostwärts bis in den Tschad. Sie verursachten Ernteschäden in der geschätzten Höhe von rund 2,2 Milliarden Euro.