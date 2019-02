Adler-Chef: „Das ist einer der schönen Momente“

Müssen? Da hatte Adler-Chef Andi Felder noch am Tag zuvor in seiner kauzigen Art geantwortet: „Müssen tun ma’ sterben.“ 24 Stunden später, als die „Muss-Medaille“ im Mannschaftsspringen dann feststand, war dem Tiroler die Freude aber deutlich anzusehen: „Nach dem Einzelspringen am Samstag war’s klar, dass wir gut drauf sind. Und der Probedurchgang war sogar sehr gut. Aber man muss so was dann doch immer erst runterbringen.“