TV-Streit: Zeichen in der Liga stehen auf Klage

Was die morgige außerordentliche Klubkonferenz der Liga betrifft, verhärten sich die Fronten immer mehr: Hatten zunächst Rapid und Sturm angekündigt, den Rechtsweg zu beschreiten, sollte der Aufteilungsschlüssel zum TV-Vertrag abgeändert werden, so kündigt nun auch die Gegenseite juristische Schritte an - will ebenfalls klagen, falls die für die Änderung notwendige 2/3-Mehrheit (acht von zwölf Stimmen) wieder nicht zu Stande kommt.