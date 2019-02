Tor als „Bewerbung“: Barnes bald im ÖFB-Kader?

Knapp zwei Wochen noch, dann gibt Franco Foda seinen Kader für die ersten beiden Spiele in der Qualifikation für die EURO 2020 gegen Polen (21. März, Wien) und Israel (24. März, Haifa) bekannt - ein Mann, den der Teamchef auf jeden Fall nominieren will, ist Ashley Barnes. Der 29-Jährige befindet sich derzeit in der Premier League in Topform, traf in jedem der letzten vier Liga-Spiele für Burnley, Samstag erzielte er vor den Augen von Foda gegen Tottenham das 2:1-Siegestor.